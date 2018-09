Patientenschützer fordern von der Bundesregierung, das geplante Gesetz für schnellere Arzttermine nachzubessern.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es sei richtig, dass Sprechstundenzeiten von Kassenärzten erhöht würden. Zwar böten viele Ärzte ohnehin schon mehr Stunden an, aber alle anderen seien nun in der Pflicht, das auch zu tun. Dies müsse kontrolliert werden.



Der Linken-Politiker Kessler erwartet keine grundlegende Verbesserung bei den Wartezeiten von gesetzlich Versicherten für einen Arzttermin. Kessler sagte im Deutschlandfunk, der Gesetzentwurf der Bundesregierung treffe den Kern des Problems überhaupt nicht. Die eigentliche Ursache für die ungleiche Terminvergabe sei die höhere Vergütung für Ärzte, wenn sie Privatpatienten behandelten. Es sei deshalb nicht sinnvoll, mehr Geld in das bestehende System zu geben, wenn man dieses Problem nicht angehe.