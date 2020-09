Die iranische Atomenergieorganisation plant den Bau einer neuen Anlage für die Herstellung schnellerer Zentrifugen.

Das teilte der Leiter der Behörde, Salehi, mit. Die neue Anlage werde in der Nähe der bestehenden Atomanlage Natans in Zentraliran gebaut. In Natans hatte es im Juli eine Explosion gegeben, die erheblichen Schaden angerichtet haben soll.



Seit sich die USA aus dem Atomabkommen von 2015 zurückgezogen haben, verstößt der Iran willentlich gegen die Auflagen - unter anderem durch die Verwendung schnellerer Zentrifugen. Dadurch reichert das Land mehr Uran an als vertraglich vorgesehen.

