Die Deutsche Telekom ermöglicht Vodafone künftig Zugang zu ihrem Highspeed-Glasfasernetz.

Die Telekom erhoffe sich durch die Zusammenarbeit mit ihrem Konkurrenten eine bessere Auslastung der Netze, sagte ein Unternehmenssprecher in Bonn. Zudem sollen mit den Mehreinnahmen leistungsfähige Internetverbindungen auch in ländlichen Gebieten schneller ausgebaut werden.



Per Glasfaser können Download-Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde erreicht werden. Das ermöglicht beispielsweise, Filme in HD-Qualität innerhalb von Sekunden herunterzuladen. Bisher sind bundesweit rund zwei Millionen Haushalte an die schnellen Glasfasernetze angeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.