Wirtschaftsweise

Ein Transparent mit der Aufschrift "Kein Erdgas durch Fracking!" an einer Landstraße in Niedersachsen. (picture alliance / Holger Hollemann/dpa)

Fracking sei ein Auslaufmodell, sagte Schnitzer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man sollte nicht in eine rückwärtsgewandte Technologie investieren. In Deutschland gehe es vor allem darum, den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Gleichzeitig sprach sie sich dafür aus, die verbliebenen drei Atomkraftwerke länger laufen zu lassen als von der Bundesregierung geplant.

Beim Fracking wird in tief liegenden Gesteinsschichten enthaltenes Erdgas mit Chemikalien und Druck extrahiert. Seit 2017 ist die Methode in Deutschland verboten, weil eine Gefährdung unter anderem für das Grundwasser angenommen wird. Auch Bundeskanzler Scholz hatte sich vor einigen Tagen gegen das Fracking ausgesprochen. Die FDP will diese Fördermethode in Deutschland nutzen.

