Popsängerin Nena hat erneut mit einem Auftritt Diskussionen ausgelöst.

Bei einem Konzert am Abend im brandenburgischen Schönefeld äußerte sie sich auf offener Bühne kritisch über die Corona-Hygienemaßnahmen. Dabei erklärte sie unter anderem, ihr sei "gedroht" worden, dass die Show abgebrochen würde, wenn Zuschauer die ihnen jeweils zugewiesenen Boxen im Publikum verlassen würden: "Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Es darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht", führte die 61-Jährige aus. Das Ganze werde "politisiert" und sei einfach "vollkommen ätzend". Am Christopher Street Day sei es völlig okay gewesen, dass 80.000 Leute eng aneinander auf der Straße gewesen seien. "Also schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter. (...) Ich hab' die Schnauze voll davon."



Nach Angaben der örtlichen Verwaltung gab es eine Entscheidung des Veranstalters, das Konzert nach Abschluss des Hauptprogramms ohne Zugaben zu beenden. Während des Konzerts und nachher in den Sozialen Medien teilten verschiedene Nutzer ihre Unterstützung für die Künstlerin mit. Es gab aber ebenfalls kritische Stimmen. So wollen Zuschauer wegen der Äußerungen Nena das Konzert vorzeitig verlassen haben. Sie warfen ihr vor, sie selbst würde die Pandemie politisieren. Nena hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Äußerungen zur Coronakrise für Diskussionen gesorgt.

