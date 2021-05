Der israelische Bildhauer Dani Karavan ist tot.

Er starb im Alter von 90 Jahren in Tel Aviv. In Deutschland war Karavan unter anderem für das Mahnmal für den NS-Völkermord an bis zu 500.000 Sinti und Roma bekannt, das 2012 in Berlin eingeweiht worden war. Sein Markenzeichen waren begehbare Monumente - etwa der Heinrich-Böll-Platz in Köln oder die "Straße der Menschenrechte" am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Tel Avivs Bürgermeister Chuldai würdigte Karavan als "Ehrenbürger der Stadt" und "Künstler, der auf der ganzen Welt Ansehen erlangt" habe.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.