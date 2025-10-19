Der Jazzmusiker Klaus Doldinger im Jahr 2016 (picture alliance / Maja Hitij)

Das Passport-Album "The First Fifty Years of Passport" erschien zum 50. Bandjubiläum 2021 und zeichnete die musikalische Entwicklung der Gruppe nach. Auch als Komponist war Doldinger produktiv. Von ihm stammt etwa die "Tatort"-Titelmelodie. Zu Filmen wie "Das Boot" und "Die unendliche Geschichte" sowie zur Serie "Liebling Kreuzberg" steuerte er ebenfalls die Musik bei.

Ehrenbürger von New Orleans

1960 tourte Doldinger erstmals durch die USA. Er bekam in der Jazz-Metropole New Orleans gleich die Ehrenbürgerwürde verliehen. Zu den Quellen der Doldinger-Musik zählten Jazz, Rock, Blues und Soul ebenso wie experimentelle Elektroklänge und lateinamerikanische Rhythmen.

Begonnen hatte der gebürtige Berliner Doldinger seine Karriere aber schon deutlich früher: Anfang der 50er Jahre, noch während seines Klavier- und Klarinette-Studiums in Düsseldorf, gehörte er zur Dixieband The Feetwarmers und sammelte erste Erfahrungen. Mit The Oskar's Trio gründete er einige Jahre später seine erste Band.

