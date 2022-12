Ukraine-Konflikt (Russian Defense Ministry Press/AP/dpa)

Schoigu sagte in Moskau, er schlage vor, die Zahl der Soldaten auf 1,5 Millionen anzuheben. Das entspricht einer Aufstockung von mehreren hunderttausend. Vor allem die Zahl der Zeitsoldaten solle laut Schoigu angehoben werden. Er verwies darauf, dass an der Grenze zu den NATO-Anwärter-Staaten Schweden und Finnland neue Einheiten aufgestellt werden müssten.

Präsident Putin sagte dem russischen Militär im Krieg gegen die Ukraine unterdessen unbegrenzte finanzielle Unterstützung zu. Die Armee solle in allen Bereichen aufgerüstet werden, sagte er in einer Rede vor russischen Militärs und Verteidigungsexperten in Moskau. Putin kündigte zugleich an, dass die neue russische Hyperschallrakete Sarmat in naher Zukunft einsatzbereit sein werde. Auch die Kampfbereitschaft der Atomstreitkräfte solle verbessert werden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird am Abend in Washington erwartet. Geplant sind Gespräche mit US-Präsident Biden und ein Auftritt vor dem Kongress. Biden will bei dem Treffen US-Angaben zufolge bekanntgeben, dass sein Land der Ukraine erstmals das Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung stellt. Die Lieferung sei Teil von US-Militärhilfen im Umfang von 1,8 Milliarden Dollar, hieß es in Washington. Patriot dient der Bekämpfung von Flugzeugen, taktischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.