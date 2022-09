Russische Teilmobilmachung

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht vor den UNO-Vollversammlung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bundeskanzler Scholz erklärte am Rande der UNO-Vollversammlung in New York, mit den jüngsten Entscheidungen mache Russland alles noch viel schlimmer. Auch die von Moskau angekündigten Scheinreferenden würden niemals akzeptiert werden. Sie könnten deshalb keine Rechtfertigung dafür bieten, was Russland tatsächlich vorhabe. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell sagte, die Teilmobilmachung sei ein weiterer Beweis dafür, dass Putin nicht am Frieden interessiert sei. EU-Ratspräsident Michel betonte, man stehe weiterhin fest an der Seite der Ukraine. Russland sei der Aggressor. China forderte dagegen alle Parteien auf, einen Waffenstillstand durch Dialog zu erzielen.

Der britische Verteidigungsminister Wallace erklärte, Putins Invasion der Ukraine sei fehlgeschlagen. Das zeige sich auch durch den Bruch seines Versprechens, die Bevölkerung nicht zu mobilisieren. Von einem "Zeichen der Panik im Kreml" sprach der niederländische Ministerpräsident Rutte. Der polnische Premierminister Morawiecki sagte, Russland werde versuchen, die Ukraine zu zerstören und die Grenzen zu verschieben. Kiew brauche mehr Hilfe aus dem Westen. Der tschechische Regierungschef Fiala bezeichnete die Teilmobilmachung als Versuch, den von Russland begonnenen Krieg weiter zu eskalieren.

"Versuch, das eigene Versagen zu rechtfertigen"

In der Ukraine wurde die Ankündigung als - wie es hieß - erwartbar zur Kenntnis genommen. Ein Präsidentenberater nannte die Teilmobilmachung einen Versuch, das eigene Versagen zu rechtfertigen. Der Krieg verlaufe nicht nach Russlands Szenario und erfordere daher von Putin extrem unpopuläre Entscheidungen.

Der Kremlchef hatte heute früh in einer Fernsehansprache erklärt, rund 300.000 Reservisten würden einberufen. Ein entsprechendes Dekret sei unterzeichnet. Der Westen wolle Russland zerstören, betonte Putin. Er habe die ukrainische Bevölkerung zum Kanonenfutter gemacht. Die Gebiete dort und Russland müssten verteidigt werden. Extrem nationalistische Kreise in Russland hatten nach den Erfolgen der ukrainischen Armee bei den Gegenoffensiven sogar eine Generalmobilmachung gefordert.

