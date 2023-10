Krieg in Nahost

Scholz auf dem Weg nach Tel Aviv - Israelisches Militär kündigt nächste Stufe des Krieges gegen Hamas an

Bundeskanzler Scholz ist zu seinem Solidaritätsbesuch nach Israel aufgebrochen. In Tel Aviv will Scholz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu sowie mit Angehörigen von deutschen Hamas-Geiseln zusammenkommen. Anschließend ist ein Besuch in Ägypten geplant. Zuvor hatte Scholz nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. in Berlin angekündigt, sich für einen humanitären Zugang zum Gazastreifen einsetzen zu wollen.

17.10.2023