Bundeskanzler Olaf Scholz reist zunächst ins Kosovo. (dpa/Michael Kappeler)

Erste Station des Kanzlers ist das Kosovo. Nach Gesprächen mit Ministerpräsident Kurti steht auch ein Besuch bei den deutschen Soldaten der NATO-geführten Kfor-Mission auf dem Programm. Im Anschluss reist Scholz nach Serbien weiter, wo er unter anderem mit Präsident Vucic zusammenkommt.

Die in der serbischen Hauptstadt Belgrad ansässige Stiftungsinitiative "European Fund for the Balkans" kritisierte, dass sich Scholz nicht mit Vertretern der Opposition oder der Zivilgesellschaft treffen wolle. Außenministerin Baerbock hätte dies bei ihrem Besuch vor einigen Monaten getan und dabei klare Worte gefunden, sagte Geschäftsführerin Tomanic im Deutschlandfunk

Zu Umfragen, wonach mehr Menschen in Serbien gegen einen EU-Beitritt des Landes sind als dafür, sagte Tomanic, man beobachte diesen Trend schon länger. Grund sei unter anderem die Berichterstattung in den Medien. Dabei handele es sich viel zu häufig um Propaganda, die nichts mit der Wahrheit zu tun habe.

Am Abend nimmt Scholz an einer Regionalkonferenz im griechischen Thessaloniki teil. Morgen folgen dann Besuche in Nordmazedonien und Bulgarien.

Zentrale Themen der Balkanreise des Kanzlers sind die EU-Perspektiven der Westbalkan-Staaten Kosovo, Serbien und Nordmazedonien sowie Versuche Russlands vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, seinen Einfluss in der Region des ehemaligen Jugoslawiens auszuweiten.

