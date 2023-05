Treffen der G7-Staaten in Hiroshima, Japan: "Familienfoto" der teilnehmenden Staats- und Regierungschefs. (IMAGO / ZUMA Wire )

Ein fairer Frieden sei nur möglich, wenn Russland den Krieg beende und seine Truppen aus der Ukraine zurückziehe, erklärte Scholz. Die G7-Staaten hatten sich zuvor auf eine Ausweitung ihrer Sanktionen gegen Moskau verständigt. Ziel ist es demnach, Russland die Technologien, Industrieausrüstung und Dienstleistungen der G7-Staaten zu entziehen, die den Krieg unterstützen. Dabei wurde insbesondere auch die Umgehung bestehender Sanktionen ins Visier genommen. Die G7-Gruppe selbst verhängt keine Strafmaßnahmen, koordiniert sie aber.

G7 fordern Russland nachhaltig zum Truppenabzug auf

In einer von den Staats- und Regierungschefs beschlossenen Erklärung heißt es, Moskau habe den Krieg begonnen und könne ihn auch beenden. Ohne den vollständigen und bedingungslosen Abzug der russischen Truppen könne es keinen gerechten Frieden geben. Dies müsse bei jedem Friedensaufruf berücksichtigt werden.

Erinnerung an verheerenden Einsatz von Atomwaffen

Zu Beginn des Gipfeltreffens hatten die G7 an die verheerenden Folgen eines Einsatzes von Atomwaffen erinnert. Sie ehrten die Toten mit Kranzniederlegungen am Mahnmal in Hiroshima, das bei dem US-Angriff im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde. Der russische Präsident Putin hat seit Beginn der Invasion der Ukraine wiederholt mit dem Atomwaffenarsenal seines Landes gedroht.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 19.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.