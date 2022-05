Die Regierungskoalition hatte sich gestern Abend mit der Union auf eine Grundgesetzänderung verständigt, um der Bundeswehr ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Das Vermögen wird über Schulden finanziert, soll nicht der Schuldenbremse unterliegen und ist allein für die Ausstattung der Bundeswehr gedacht. Von den Grünen verlangte Maßnahmen etwa zum Schutz vor digitalen Angriffen sollen demnach nicht aus dem Sondervermögen, sondern aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.

Bundesaußenministerin Baerbock Außenministerin Baerbock nannte die Einigung einen "guten Kompromiss". Die Grünen-Politikerin sagte im Deutschlandfunk , die Bundesregierung stehe zu ihrer Verantwortung, damit sie die Verpflichtungen in der NATO erfüllen könne. Die Partner müssten sich auf Deutschland verlassen können. In der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit habe es in Deutschland dramatische Lücken gegeben.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, sprach von einem wichtigen Moment für die Bundeswehr. Deutschland komme endlich seinem Auftrag nach, die eigene Wehrfähigkeit und damit auch den eigenen Beitrag zur Bündnisverteidigung zu stärken, sagte die FDP-Politikerin der Nachrichtenagentur AFP.

Die Unionsfraktion will der Vereinbarung im Bundestag mit großer Mehrheit zustimmen. Es bestehe der gemeinsame Wille, das Verfahren in dieser Woche abzuschließen, sagte der Verhandlungsführer der Unionsfraktion, Middelberg.

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte im ZDF, sie rechne mit einer zügigen Umsetzung der Vereinbarung. Das Verteidigungsministerium verfüge über eine Liste mit den benötigten Anschaffungen, es brauche Investitionen auf der gesamten Bandbreite.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich wies darauf hin, dass mit Hilfe des Sondervermögens in den kommenden Jahren auch das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel der NATO eingehalten werde, dass also mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert werden. Ob diese Maßgabe auch danach eingehalten werde, "das wird man 2027 in einem neuen Deutschen Bundestag entscheiden", sagte Mützenich im Deutschlandfunk . Sicherheitspolitik bedeute mehr als Militärausgaben.