Altkanzler

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Logo des russischen Erdölkonzerns Rosneft, in dessen Aufsichtsrat er sitzt. (picture alliance / dpa / Tass / Peter Kovalev )

Die Entscheidung sei folgerichtig, sagte Scholz nach einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte in Den Haag. EU-Sanktionen gegen Schröder lehnte Scholz aber ab. Es wäre am allerbesten, Schröder würde seine Posten niederlegen, fügte Scholz hinzu.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte beschlossen, dass das Büro Schröders mit mehreren Mitarbeitern abgewickelt wird. Sein Ruhegehalt und seinen Personenschutz darf er behalten. Der Auschuss verabschiedete zudem eine grundlegende Neuregelung der Amtsausstattung ehemaliger Bundeskanzler und -kanzlerinnen.

Schröder steht seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine verstärkt in der Kritik, weil er sich bislang weigert, seine Führungsposten in russischen Unternehmen aufzugeben.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.