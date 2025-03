Ukraine-Konferenz in Paris

Bundeskanzler Scholz auf dem Pariser Ukraine-Gipfel (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Aurelien Morissard)

Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch nicht klar, ob und in welcher Form es eine solche Truppe überhaupt geben werde, sagte Scholz in Paris nach einer Konferenz zur Unterstützung der Ukraine. Scholz warb dafür, die ukrainische Armee weiter mit Waffen zu unterstützen, um das Land bei einer Friedenskonferenz in eine gute Verhandlungsposition zu bringen. Frankreichs Präsident Macron kündigte eine französisch-britische Mission an. Ziel sei es, dass eine Delegation in der Ukraine einen Einsatz von Streitkräften nach einem möglichen Friedensabkommen vorbereite. Der Vorschlag sei allerdings nicht einstimmig angenommen worden, räumte Macron ein. Er kündigte zudem weitere militärische Hilfen Frankreichs im Umfang von zwei Milliarden Euro an.

An dem Gipfeltreffen zur Unterstützung der Ukraine nahmen Vertreter aus mehr als 30 Ländern teil.

