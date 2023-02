Deutschland werde den Etat auf dauerhaft zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben, erklärte Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wörtlich sprach er vom einem "Spurwechsel" beim Aufbau der Fähigkeiten der Bundeswehr und betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung des sogenannten "Sondervermögens" in Höhe von 100 Milliarden Euro. Um diese Mittel sinnvoll und nachhaltig zu investieren, brauche man eine leistungs- und wettbewerbsfähige Rüstungsindustrie sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa. In diesem Bereich müsse die EU strategisch an einem Strang ziehen. Zu der von einigen Bündnispartnern angestoßenen Debatte über eine Anhebung der NATO-Zielmarke äußerte sich Scholz nicht.

Frankreichs Präsident Macron plädierte in München für eine Überarbeitung der europäischen Sicherheitsdoktrin. Nötig sei etwa eine Konferenz über die geplante gemeinsame Flugabwehr. Hauptthema der Konferenz ist in diesem Jahr der Ukraine-Krieg.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.