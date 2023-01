Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden (Archivbild) (picture alliance/dpa)

Beide Politiker hätten übereingestimmt, dass die Unterstützung wirksam und nachhaltig sein und in enger Abstimmung erfolgen müsse, erklärte die Bundesregierung nach dem Gespräch. US-Außenminister Blinken betonte derweil mit Blick auf die Debatte über Leopard-Zwei-Panzer, Waffenlieferungen seien die souveräne Entscheidung der einzelnen Länder. Der US-Außenminister äußerte sich nach einem Treffen mit seinem britischen Amtskollegen Cleverly, dessen Land am Wochenende die Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine angekündigt hatte.

Scholz spricht heute auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos über die Lage in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.