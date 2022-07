Besuch in Paris

Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Staatschef Macron, Archivbild vom Dezember 2021 (AFP / Ludovic Marin)

Dem Élysée-Palast zufolge ging es bei dem Arbeitsessen neben dem Ukraine-Krieg auch um Schritte zur europäischen Unabhängigkeit in den Bereichen Energie, Verteidigung und strategische Rohstoffe. Scholz und Macron berieten zudem über den nächsten deutsch-französischen Ministerrat, also dem regelmäßigen Treffen der Kabinette beider Länder. Der Bundeskanzler dankte dem Präsidenten auf Twitter und erklärte, es sei gut, dass man dieser Tage im engen Austausch zu den vielen drängenden Themen dieser Tage sei - ob beim Treffen der G7 in Elmau, dem NATO-Gipfel oder nun in Paris.

Für Scholz war es nach seinem Antrittsbesuch im Dezember die zweite offizielle Begegnung mit Macron in der französischen Hauptstadt.

