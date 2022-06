Litauen-Visite

Verstärken die Nato-Ostflanke: Bundeswehr-Soldaten auf dem litauischen Militärstützpunkt Rukla. (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

In der Hauptstadt Vilnius will er sich mit Präsident Nauseda sowie den Regierungschefs aller drei baltischen Staaten treffen. Anschließend besucht er auf dem Truppenübungsplatz bei Prabade Bundeswehrsoldaten, die in Litauen zur Sicherung der NATO-Ostflanke stationiert sind. Beim Besuch des Kanzlers soll es auch um die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer sowie die Perspektive für einen möglichen EU-Beitritt gehen.

Litauen gehört neben Lettland, Estland, Polen und Norwegen zu den fünf NATO-Staaten, die eine Landgrenze mit Russland haben.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.