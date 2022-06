Verstärken die Nato-Ostflanke: Bundeswehr-Soldaten auf dem litauischen Militärstützpunkt Rukla. (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

In der Hauptstadt Vilnius will er sich mit Präsident Nauseda sowie den Regierungschefs von Estland, Lettland und Litauen treffen. Anschließend besucht er auf dem Truppenübungsplatz bei Prabade Bundeswehrsoldaten, die in Litauen zur Sicherung der NATO-Ostflanke stationiert sind. Lettlands Staatspräsident Levits erhofft sich von dem Besuch konkrete Vorschläge für einen stärkeren Schutz des östlichen Nato-Bündnisgebietes. Deutschland müsse die gesamte Sicherheit der Nato im Auge haben und deshalb die Aufstockung der Nato-Präsenz in allen drei baltischen Staaten unterstützen, sagte Levits der Deutschen Presse-Agentur in Riga. Dass Deutschland sich bereit erklärt habe, mehr Soldaten in Litauen zu stationieren, sei ein sehr wichtiger Beitrag. Aber auch in Lettland und Estland müsse es mehr Truppen von Nato-Verbündeten geben.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.