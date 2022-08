Bundeskanzler Scholz besucht die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Putlos in Schleswig-Holstein. (Marcus Brandt / dpa / Marcus Brandt)

Auf dem Truppenübungsplatz Putlos an der Ostsee ließ er sich erstmals vor Ort über das Ausbildungsprogramm am Flugabwehrkanonenpanzer Gepard unterrichten. Dabei bestieg er das Militärgerät und besichtigte es auch von innen. Das Training an dem FlaK-Panzer ist Teil der von Deutschland finanzierten Lieferung von 30 Gepards an die Ukraine. Scholz sagte, er bewundere den Mut der ukrainischen Armeeangehörigen. Deutschland wolle dazu beitragen, dass die Soldatinnen und Soldaten die optimale Unterstützung erhielten.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.