Bundeskanzler Olaf Scholz ist in die Flutgebiete gereist, um sich einen Eindruck zu verschaffen. (dpa/POOL/Reuters/Schmuelgen)

Öffentliche Erklärungen von Scholz waren nicht geplant. Der Kanzler wurde in Bad Münstereifel vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsident Wüst begleitet. Wüst erklärte, man wollte von den Menschen erfahren, wie sie sich fühlten und wie sie die letzten Monate empfunden hätten. Es nötige hohen Respekt ab, mit welcher Gemeinschaftsleistung wieder aufgebaut werde. Anschließend reiste Scholz weiter ins Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Juli hatte extremer Starkregen in beiden Bundesländern Überschwemmungen ausgelöst. In Nordrhein-Westfalen gab es 48 Tote, in Rheinland-Pfalz kamen 133 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.