Sachsen-Anhalt

Scholz wird zusammen mit Ministerpräsident Haseloff in Sangerhausen erwartet, wo ein Deich zu brechen droht. Die beiden Politiker wollen sich mit Einsatzkräften, den Bürgermeistern der betroffenen Kommunen in der Region sowie mit freiwilligen Helfern austauschen. Am Silvestertag hatte der Kanzler bereits ein Hochwassergebiet in Niedersachsen besucht. Vor allem dort, aber auch in anderen Bundesländern kämpfen die Einsatzkräfte seit Tagen gegen Überflutungen.

Der niedersächsische Ministerpräsident Weil, SPD, drängte auf die Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung. Zudem kamen aus seiner Partei sowie von den Grünen weitere Forderungen nach einem Aussetzen der Schuldenbremse, um zusätzliche Mittel für die Bewältigung der Hochwasserschäden zu bereitszustellen. Entsprechend äußerten sich etwa der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Mützenich, und der grüne Fraktionsvize Audretsch. Die FDP und die Union lehnen dies ab.

