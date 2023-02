Reiseabschluss

Bundeskanzler Scholz zu Gast in Indien (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Nach einem Gespräch mit Indiens Premierminister Modi in Neu Delhi sagte Scholz, die 1.800 im Land tätigen deutschen Unternehmen sollten dort künftig leichter investieren und mehr Beschäftigte einstellen können. Der SPD-Politiker warb zudem für einen stärkeren Austausch von Fachkräften und eine engere Kooperation bei Forschung und Entwicklung.

Bundeskanzler Scholz appellierte zudem an Indien, den Vorsitz der G20 zu nutzen, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine klar als solchen zu benennen. Scholz sagte, es sei sehr wichtig, dass eine klare Positionierung auch im Rahmen der Vereinten Nationen geschehe. Indirekt äußerte er damit Kritik an Indien. Das Land hatte sich bei der jüngsten Abstimmung zum Ukraine-Krieg in der UNO-Vollversammlung enthalten. Der indische Premierminister Modi sagte, der Krieg müsse durch Dialog und Diplomatie gelöst werden. Indien sei bereit, zu Friedensgesprächen beizutragen. Indien hat die russische Invasion der Ukraine bisher nicht verurteilt.

