Ukraine-Reise

Bundeskanzler Scholz in der Ukraine (Kay Nietfeld/dpa)

Der SPD-Politiker machte sich zusammen mit dem französischen Staatschef Macron und Italiens Ministerpräsidenten Draghi ein Bild von den Zerstörungen in dem Kiewer Vorort. Dort waren nach dem Abzug der russischen Truppen im März knapp 300 tote Zivilisten gefunden worden, die - ähnlich wie im benachbarten Butscha - Spuren von Gräueltaten aufwiesen. Scholz sprach von sinnloser Gewalt. Es sei eine ganze Stadt zerstört worden, in der es überhaupt keine militärischen Strukturen gegeben habe. "Das sagt sehr viel aus über die Brutalität des russischen Angriffskriegs, der einfach auf Zerstörung und Eroberung aus ist", so Scholz. Die Zerstörung in Irpin sei ein wichtiges Mahnmal dafür, dass etwas zu tun sei.

Scholz, Macron und Draghi kamen heute früh mit einem Zug aus Polen in der Ukraine an. Nach ihrer Aussage soll der Besuch die europäische Solidarität mit den Menschen in der Ukraine verdeutlichen. Im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj solle es um den Wunsch der Ukraine nach einem EU-Beitritt gehen. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Metsola, forderte im "Handelsblatt" ein "klares Signal" für die Zukunft des Landes in Europa.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.