Wirtschaftsgespräche

Zum ersten Mal in seiner Amtszeit besucht Bundeskanzler Scholz Südamerika. (dpa/Michael Kappeler)

Erste Station ist am Abend Argentinien, wo Scholz zunächst mit Präsident Fernandez zusammenkommt. Geplant ist dann ein Abendessen mit Vertretern der argentinischen Wirtschaft. Scholz wird auf seiner ersten Reise als Bundeskanzler nach Lateinamerika von rund einem Dutzend deutschen Unternehmensvertretern begleitet. Am Sonntagabend reist Scholz dann weiter nach Chile, am Montag und Dienstag steht Brasilien auf dem Programm. Ziel der Reise sind auch neue Partnerschaften im Bereich der Lieferung von Rohstoffen und Energieträgern. Damit soll Deutschlands Versorgung etwa bei Seltenen Erden unabhängiger von Ländern wie China gemacht werden.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.