Einige Landeserstaufnahmeeinrichtungen können keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, weil der Platz nicht ausreicht. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Er sagte im ARD-Fernsehen, die Zahl sei zu hoch. Die Regierung wolle alles tun, um sie zu verringern. Dazu gehörten eine stärkere Grenzsicherung ebenso wie Abkommen mit Herkunftsländern, um Abschiebungen zu erleichtern. Gemeinsam mit den Bundesländern wolle er eine umfassende Agenda umsetzen, so Scholz.

Morgen trifft sich der Kanzler mit dem Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Merz, und den Sprechern der Ministerpräsidentenkonferenz, Rhein und Weil. Es gehe darum, dass alle an einem Strang ziehen. Er sei überzeugt, dass die Bürger praktische Lösungen wollten, die tatsächlich etwas änderten.

Scholz sagte, man müsse strikt sein, klar sein, aber immer ohne Schaum vor dem Mund handeln.

Abschiebungen erleichtern, aber auch mehr Zugang zum Arbeitsmarkt

Die Bundesregierung hatte sich zuvor auf Maßnahmen zum Thema Migration geeinigt. Vorgesehen ist einerseits, Abschiebungen zu erleichtern und zu beschleunigen, und andererseits, Flüchtlingen einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren. Wirtschaftsminister Habeck sagte in Berlin, wer länger hier sei, solle raus aus dem Sozialsystem und rein in Arbeit. Innenministerin Faeser legte zudem bereits einen Entwurf für die Beschleunigung von Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland vor. So soll etwa die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams von 10 auf 28 Tage verlängert werden. Dadurch hätten die Behörden mehr Zeit, eine Abschiebung vorzubereiten. Erleichtert werden soll zudem die Ausweisung von Schleusern sowie von Straftätern, die zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wurden.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.