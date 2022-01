Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Deutschland sei auf dem richtigen Weg. Zugleich warnte er vor Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Pandemie. Scholz berät heute mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder auf einer Videokonferenz über die Lage.

In einer gemeinsamen Beschlussvorlage heißt es, es bestehe Einigkeit, dass die bisher geltenden Regeln für soziale Kontakte und Veranstaltungen weiterhin Bestand hätten. Zudem wird auf Engpässe bei den verfügbaren PCR-Tests wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen verwiesen. Daher sei es unabdingbar, Priorisierungen vorzunehmen. Für die Krankenhausbelastung sei entscheidend, wie sich die Zahl der Erkrankungen bei den ungeimpften Erwachsenen über 50 Jahre entwickele. Die Impfkampagne soll demnach nochmals verstärkt werden. - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland war gestern auf über 800 gestiegen.

