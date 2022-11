Weltklimakonferenz COP27

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Weltklimakonferenz 2022 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ludovic Marin)

In seiner Rede in Scharm el Scheich sagte Bundeskanzler Scholz, Deutschland werde seine Mittel zum weltweiten Waldschutz von einer auf zwei Milliarden Euro verdoppeln. Das Geld solle vor allem für die Erhaltung des Regenwaldes verwendet werden.

Im vergangenen Jahr in Glasgow hatte Deutschland eine Milliarde Euro für den Schutz der Wälder im Zeitraum von 2021 bis 2025 zugesagt - diese Mittel werden nun also verdoppelt. Das Geld soll vor allem für den Schutz des Regenwaldes im zentralafrikanischen Kongobecken sowie im südafrikanischen Amazonasgebiet verwendet werden. Nach Angaben der Bundesregierung gingen seit 1990 schätzungsweise 420 Millionen Hektar Wald verloren, das entspricht ungefähr der Größe der Europäischen Union. 88 Prozent der Waldzerstörung geht demnach auf die Landwirtschaft zurück.

"Schutzschirm zur Abfederung von Klimarisiken" war von betroffenen Ländern lange gefordert worden

Scholz sagte zudem 170 Millionen Euro für Schäden zu, die etwa durch Dürren, Wirbelstürme oder Fluten entständen. Damit solle vor allem Ländern geholfen werden, die besonders stark vom Klimawandel betroffen seien, so der Bundeskanzler. Der so genannte "Schutzschirm zur Abfederung von Klimarisiken" soll in der zweiten Woche der Klimakonferenz offiziell gegründet werden. Das Büro dafür soll in Frankfurt am Main entstehen. Deutschland und andere Industriestaaten wollen bei der Konferenz um weitere Gelder werben.

Gelder für klimawandelbedingte Schäden waren lange von Inselstaaten und Entwicklungsländern gefordert worden - und sind bei dieser Konferenz erstmals offiziell auf der Tagesordnung. Zunehmende Klimaschäden führen zu einer wachsenden Verschuldung dieser Länder und einem erschwerten Zugang zu den Finanzmärkten wegen ihrer Klimarisiken. Allein die V20-Gruppe aus 58 besonders gefährdeten Staaten beziffert ihre Kosten in den vergangenen 20 Jahren auf 525 Milliarden Dollar.

Deutsche Umwelt- und Entwicklungsorganisationen hatten Scholz aufgefordert, sich entschlossen für die Energiewende einzusetzen. Zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze müsse die Staatengemeinschaft jetzt den globalen Ausstieg aus fossilen Energieträgern beschließen, forderte die Klima-Allianz Deutschland. Die Hilfsorganisation "Brot für die Welt" hatte zudem konkrete Finanzzusagen für die Bewältigung von Klimaschäden verlangt. Organisations-Sprecherin Minninger sagte im Deutschlandfunk , es müsse festgelegt werden, dass schon in den nächsten zwei Jahren erste Zahlungen erfolgen.

Nach der Einschätzung von Ottmar Edenhofer , Chef-Ökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), werden Schäden aufgrund des Klimawandels in den Schwellen- und Entwicklungsländern in den bevorstehenden Jahrzehnten dramatisch zunehmen.

Macron: "Wichtigstes Ziel ist die Klimagerechtigkeit"

Frankreichs Präsident Macron appellierte zuvor an die Weltgemeinschaft, auf nachhaltige Technologien zu setzen. Wichtigstes Ziel bleibe, Klimagerechtigkeit herzustellen. Sämtliche Krisen der Welt fänden ihren Ursprung in der Ungerechtigkeit, die zwischen reichen und ärmeren Ländern herrsche, so Macron. Diese Ungerechtigkeit müsse beseitigt werden.

Guterres: Menschheit auf dem "Highway zur Klimahölle"

UNO-Generalsekretär Guterres sprach wörtlich von einem "Highway zur Klimahölle - mit dem Fuß auf dem Gaspedal". Er betonte, der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Energie- und Ernährungskrise dürften nicht vom Kampf gegen die Erderhitzung ablenken. Diese habe viel größere Dimensionen. Der Klimawandel sei das bestimmende Thema und die zentrale Herausforderung des Jahrhunderts.

Bei der Konferenz i m ägyptischen Scharm el Scheich sind dutzende Staats- und Regierungschefs zu Beratungen zusammengekommen. Zwei Wochen lang wollen Vertreter aus rund 200 Ländern darüber beraten, wie der Erderwärmung begegnet werden kann.

