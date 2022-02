Bundeskanzler Olaf Scholz (pa/Markus Schreiber)

Das Treffen mit dem litauischen Präsidenten Nauseda, der estnischen Ministerpräsidentin Kallas und dem lettischen Regierungschef Karins ist laut Kanzleramt für den Abend geplant. Die früheren Sowjetrepubliken grenzen an Russland und verlangen in dem Konflikt ein hartes Vorgehen gegen Moskau. So lehnen die drei Länder die Gaspipeline Nord Stream 2 ab und befürworten anders als die deutsche Regierung Waffenlieferungen an die Ukraine.

In Berlin kommen zudem außenpolitische Berater Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands zu Gesprächen zusammen. In der Runde soll nach Angaben der Bundesregierung versucht werden, Meinungsverschiedenheiten zu verringern und die Lage zu deeskalieren.

