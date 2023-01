Bundeskanzler empfängt Sternsinger (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Sie überbrachten ihm den Segensspruch "Christus mansionem benedicat" - "Christus segne dieses Haus". Nachdem der Empfang wegen der Corona-Pandemie 2022 kleiner als üblich ausgefallen war, reisten in diesem Jahr wieder 108 als "Heilige Drei Könige" verkleidete Kinder und Jugendliche in die Hauptstadt.

Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar ziehen in ganz Deutschland Sternsinger von Haus zu Haus, schreiben ihren Segen an Türen und sammeln Spenden für Kinder weltweit.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.