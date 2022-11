Bundeskanzler Scholz im Bundestag (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Für diesen Winter sei Deutschlands Energiesicherheit wohl gewährleistet, sagte der SPD-Politiker bei der Generaldebatte im Bundestag. Kritik von Oppositionsführer Merz an der Arbeit der Koalition wies er zurück. Die aktuelle Bundesregierung habe in zwölf Monaten mehr in Gang gebracht als in den Regierungen der vergangenen zwölf Jahre möglich gewesen sei.

CDU-Politiker Merz hatte der Koalition handwerklich miserables Handeln vorgeworfen. Während die Lage für Millionen Menschen und Unternehmen von Tag zu Tag schwieriger werde, gebe es ständigen Streit zwischen den Ministerien.

Kritik gab es auch von der AfD. Die Fraktionsvorsitzende Weidel sagte, die Politik der Bundesregierung zerstöre Deutschland. Ursache sei unter anderem die absurde grüne Energiepolitik. Mit dem Umbau von Hartz IV zum Bürgergeld schaffe die Regierung zudem einen mächtigen Migrationsmagneten.

