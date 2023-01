Diese Gruppe steht bei der Gedenkfeier im Bundestag in diesem Jahr erstmals im Mittelpunkt. Bas sagte im Deutschlandfunk , das Leid der Betroffenen sei selbst nach dem Krieg nicht zu Ende gewesen. Es habe lange den Paragrafen 175 im Strafgesetzbuch gegeben, der Homosexualität verurteilt habe. Ihr persönlich sei es wichtig, diese Erinnerungslücke zu schließen. Der Bundeskanzler schrieb auf Twitter , das Leid von sechs Millionen unschuldig ermordeten Jüdinnen und Juden sei unvergessen, genauso wie das Leid der Überlebenden. Damit das "Nie wieder" auch in Zukunft Bestand habe, erinnere man am Holocaust-Gedenktag an die historische Verantwortung Deutschlands.