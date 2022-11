Die Ukraine setzt auf Patriot-Systeme der Bundeswehr oder anderer NATO-Staaten. (picture alliance/dpa)

Der Vorschlag an die polnische Regierung zum Schutz des eigenen Landes sei immer noch nicht vom Tisch, sagte Scholz gestern in Berlin. Zum ersten Mal hatte die Bundesregierung diesen Vorschlag Mitte November gemacht, nachdem eine Rakete auf polnischem Gebiet eingeschlagen war und zwei Menschen getötet hatte. Die polnische Regierung hält eine Stationierung auf ukrainischem Gebiet jedoch für sinnvoller. Auch der ukrainische Außenminister Kuleba sagte am gestrigen Abend in Bukarest, Patriots seien das, was sein Land am dringendsten benötige.

Der Ukraine stellte Bundeskanzler Scholz indessen Unterstützung anderer Art für die Abwehr von Luftangriffen in Aussicht. Man habe noch einmal neue Lieferungen für Gepard-Panzer auf den Weg gebracht, sagte er, ohne Einzelheiten zu nennen.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.