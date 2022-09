Konzertierte Aktion in Berlin - Treffen auf Spitzenebene. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Sohn)

Wegen der steigenden Preise insbesondere im Energiebereich trafen sich in Berlin zum zweiten Mal im Rahmen einer Konzertierten Aktion Bundeskanzler Scholz und die Spitzen von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Im Anschluss sagte Scholz, man habe sich auf die Einsetzung einer Expertenkommission geeinigt, die schon im Oktober Ergebnisse präsentieren solle. Die Vorsitzende des DGB, Fahimi, mahnte ein hohes Tempo an, damit es noch in diesem Jahr zu Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürgern komme. Arbeitgeberpräsident Dulger begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung, Einmalzahlungen steuerfrei zu stellen. Aber viele Betriebe stünden am Abgrund und könnten keine Einmalzahlungen leisten.

Die Runde vereinbarte ein drittes Treffen im November.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.