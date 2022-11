Raketenangriffe in der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance / AA / Abdulhamid Hosbas)

Er sagte am Abend in Berlin, Russland könne diesen Krieg auf dem Schlachtfeld nicht mehr gewinnen und solle das Töten sofort beenden. Scholz forderte den russischen Präsidenten Putin auf, die Truppen abzuziehen und in Friedensgespräche mit der Ukraine einzuwilligen.

Der UNO-Sicherheitsrat wird sich am Abend in einer Dringlichkeitssitzung mit dem heftigen Raketenbeschuss auf die ukrainische Hauptstadt Kiew befassen.

Laut Diplomaten in New York wird der ukrainische Präsident Selenskyj eine Videoansprache halten. Er schrieb auf Twitter, die internationale Staatengemeinschaft müsse mit einer entschlossenen Antwort auf die Terrortaten Russlands reagieren.

Unterdessen ist das von Russland besetzte ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja erneut von der externen Stromversorgung abgeschnitten. Nach Angaben der Atomenergiebehörde IAEA muss das AKW auf Diesel-Generatoren zurückgreifen.

