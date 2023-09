Bürokratie und schleppende Genehmigungsprozesse

Tisch einer Beamtin (imago stock&people)

Dazu brauche es einen - so wörtlich - "Ruck" in den Behörden, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er wolle die Beamtinnen und Beamten dazu ermutigen, schnell und pragmatisch zu handeln. Zugleich beklagte Scholz einen Wust an Regeln. Über Jahrzehnte sei parteiübergreifend mit viel Liebe zum Detail ein Dickicht an Vorschriften geschaffen worden, an denen alle Ebenen von Bund, Ländern und Gemeinden beteiligt gewesen seien. In diesem Zusammenhang stellte der Kanzler ein baldiges "erstes großes Paket an ganz konkreten Beschleunigungsmaßnahmen" in Aussicht.

Zum Thema Baugenehmigungen sagte Scholz, er sei für eine Vereinheitlichung, um etwa das serielle Bauen voranzubringen. Noch sei es so, als ob ein Autohersteller jedes seiner Fahrzeuge in jedem deutschen Landkreis gesondert genehmigen lassen müsste. Er halte das für absurd und sei etwa dafür, bestimmte Grundtypen von Häusern einmal genehmigen zu lassen und dann individualisiert überall errichten zu können.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.