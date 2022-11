G-20-Gipfel

Bundeskanzler Scholz beim G20-Gipfel in Indonesien. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kevin Lamarque)

Scholz sagte in einer Rede auf dem Gipfel auf Bali, das wirksamste Mittel für die Erholung der Weltwirtschaft sei das Ende des Konflikts. Das Sinken der Nahrungsmittelpreise nach der Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine zeige, dass der Krieg für die Turbulenzen auf den Weltmärkten verantwortlich sei. Scholz warf dem russischen Präsidenten Putin vor, mit nuklearen Drohgebärden eine weitere Eskalation der Situation zu provozieren.

Scharfer Entwurf für Abschlusserklärung

Der Kanzler begrüßte zudem die Einigung der G20-Unterhändler auf eine Abschlusserklärung, in der der russische Angriffskrieg hart kritisiert wird. Der Entwurf liegt dem Deutschlandfunk vor. Darin heißt es, von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine "scharf verurteilt". In dem Text werden ebenfalls die negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hervorgehoben: Der Krieg verursache "unermessliches menschliches Leid" und verschärfe die bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft. Zugleich wird in dem Dokument festgehalten, dass es "abweichende Ansichten" gebe, und dass der G20-Gipfel kein Forum sei, "um Sicherheitsfragen zu lösen".

Verabschiedung unklar

Ob der Text so auf dem Gipfel beschlossen werden kann, ist wegen des russischen Widerstands unsicher. Russland lehnt es bisher ab, die Invasion der Ukraine als Krieg zu bezeichnen und spricht von einem "militärischen Spezialeinsatz". Nach Informationen des DLF bemüht sich der indonesische Präsident und Gastgeber Widodo hinter den Kulissen, dass allzu scharfe Verurteilungen Russlands ausbleiben. Widodo strebt demnach eine einstimmige Verabschiedung der Erklärung an. Russland wird auf Bali von Außenminister Lawrow vertreten; Präsident Putin hatte abgesagt.

Selenskyj-Auftritt per Video

Der ukrainische Präsident Selenskyj wurde dem Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer per Video zugeschaltet. Selenskyj erläuterte bei seinem Video-Auftritt seine Vorstellungen für einen Friedensprozess. Dabei forderte er den Abzug der russischen Truppen, eine Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit der Ukraine sowie Sicherheitsgarantien für sein Land.

Der indonesische Präsident und Gastgeber Widodo hatte zuvor zu Kooperation und Frieden aufgerufen. Er verwies auf die Engpässe bei Lebensmitteln und Energie. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte die Staaten vor Blockbildung und Handelskriegen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen warf Russland eine künstliche Verknappung der Gasreserven vor und forderte einen raschen Übergang zu erneuerbaren Energien.

15.11.2022