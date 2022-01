Bundeskanzler Scholz bei seiner Befragung im Bundestag. (Tobias SCHWARZ / AFP)

Bevor Scholz allerdings den ersten Satz seines Eröffnungs-Statements zu Ende bringen konnte, wurde er bereits unterbrochen. Die Parlamentarier der AfD-Fraktion hielten geschlossen Schilder hoch mit der Aufschrift "Freiheit statt Spaltung". Bundestagspräsidentin Bas kritisierte die Aktion scharf und rief die Abgeordneten zur Ordnung. Daraufhin legten die AfD-Mitglieder die Schilder nieder. Hinter der Aktion stand der Unmut der AfD über die neuen verschärften Corona-Auflagen im Parlament, wo künftig eine 2G-Plus-Regel gilt. Vertreter der anderen Parteien begrüßten die neuen Vorschriften, die mit großer Mehrheit beschlossen wurden.

Scholz verteidigt Corona-Politik

Scholz setzte dann zum zweiten Mal an und verteidigte die Corona-Politik der Ampelkoalition. Er sprach davon, dass die Koalition "mit großer Klarheit" den Weg durch die Pandemie gehe und dass beispielsweise weitreichende Kontaktbeschränkungen in Kraft seien, ebenso wie 2G- und 2G-Plus-Regelungen, etwa für die Gastronomie. All das habe einen Effekt auf das Pandemiegeschehen in Deutschland. Allerdings müsse man angesichts der Ausbreitung der Omikron-Virusvariante mit weiter steigenden Infektionszahlen und Situationen wie in den Nachbarländern rechnen, räumte Scholz ein.

Impfpflicht für Erwachsene - aber kein Vorschlag der Regierung

Der Kanzler betonte, der Weg aus der Pandemie sei nach wie vor das Impfen. Ziel sei es, möglichst bald eine Million Impfungen pro Tag zu verabreichen. Scholz unterstrich, er halte eine allgemeine Impfpflicht für erforderlich, und zwar für alle Erwachsenen. Die Impfpflicht solle unbürokratisch organisiert werden.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, forderte die Bundesregierung auf, dem Bundestag einen Gesetzgebungsvorschlag zu unterbreiten. Darin müsse klar werden, wie man die Impfpflicht ethisch und verfassungsrechtlich korrekt umsetzen könne. Scholz entgegnete, es werde keinen Vorschlag der Regierung geben. Er sei für Vorschläge "aus dem Haus", also für Gruppenanträge aus dem Bundestag, und zwar über den Weg einer offenen Debatte.

Chrupalla: "Corona verschleiert Blick auf Probleme"

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Chrupalla, nannte die Corona-Maßnahmen in Deutschland "unverhältnismäßig". Corona verschleiere den Blick auf die wirklichen Probleme Deutschlands. Als Beispiel nannte er die Inflation und die Energieversorgung.

Scholz: "Ernste Bedrohung der Sicherheit"

Scholz ging in seiner Eröffnungsstellungnahme auch auf die heutige Sitzung des Nato-Russland-Rates ein. Mit Blick auf die Ukraine-Krise sprach er von einer "ernsten Bedrohung für die Sicherheit" in Europa. Die Lage bereite ihm "sehr große Sorgen". Nun gehe es darum, zum Beispiel das Normandie-Format als Ort für diplomatische Gespräche wiederzubeleben. Im Normandie-Format verhandeln Russland, die Ukraine sowie Frankreich und Deutschland seit 2014 immer wieder über die Lage in der Ukraine.

