Bundeskanzler Scholz legt in der Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz nieder. (dpa/Michael Kappeler)

In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem legte er im Beisein des israelischen Ministerpräsidenten Bennett einen Kranz nieder. In das Gästebuch schrieb Scholz, der Massenmord an den Juden sei von Deutschen geplant und ausgeführt worden. Hieraus erwachse einer jeden deutschen Regierung die immerwährende Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israel und den Schutz jüdischen Lebens.

Scholz will nach seinem Besuch in Yad Vashem mit Bennett sowie mit Außenminister Lapid sprechen. Eines der Themen wird der russische Krieg gegen die Ukraine sein. Israel gilt als ein möglicher Vermittler, da das Land gute Beziehungen zu beiden Staaten hat.

Die Antrittsreise des Bundeskanzlers in Israel war bereits seit längerem geplant. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine war zeitweise nicht klar, ob sie stattfinden kann.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.