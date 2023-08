Olaf Scholz. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Das Treffen in Saudi-Arabien vergangenes Wochenende sei sehr wichtig gewesen, sagte er im ZDF. Allerdings sei das erst der Anfang. Zuvor hatte ein ähnliches Treffen in Kopenhagen stattgefunden. Diese Gespräche fortzusetzen, sei sinnvoll. Sie erhöhten ganz konkret den Druck auf Russland. Moskau müsse einsehen, dass es einen falschen Weg eingeschlagen habe und seine Truppen zurückzuziehen habe, damit Frieden möglich werde. Mit Blick auf die Lieferung von Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine legte sich Scholz weiterhin nicht fest. Wie in der Vergangenheit werde man jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig prüfen. Er wolle sich in dieser Frage nicht hetzen lassen, führte Scholz weiter aus. Vorwürfe der Zögerlichkeit wies er zurück. Die Ukraine hat schon Marschflugkörper aus Großbritannien und Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.