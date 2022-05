Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag. (Archivbild) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs dürfte ein weiteres Mal der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt stehen.

Am Abend hatte die ukrainische Armee weitere Gebietsgewinn bei der im Osten des Landes gelegenen Stadt Charkiw gemeldet. Man habe ein Dorf nördlich der Stadt von den russischen Invasoren zurückerobert, teilte der Generalstab mit. In der Hauptstadt Kiew nahmen die USA den Betrieb ihrer Botschaft wieder auf. Außenminister Blinken teilte mit, man habe zusätzliche Maßnahmen für die Sicherheit des Botschaftspersonals ergriffen. Die USA hatten ihre Ländervertretung in Kiew im Februar kurz vor Beginn des Krieges geräumt. Die deutsche Botschaft war vor gut einer Woche wiedereröffnet worden.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.