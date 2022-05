Bundeskanzler Olaf Scholz (imago / Political-Moments)

Anlass der auf 20 Minuten angesetzten Rede ist der EU-Sondergipfel, der sich Ende Mai in Brüssel mit der aktuellen Lage rund um den Krieg Russlands in der Ukraine befassen soll. An den Auftritt des Kanzlers schließt sich im Plenum eine anderthalbstündige Debatte an.

Im Bundestag wird heute zudem über zahlreiche Gesetze abgestimmt, unter anderem über das vierte Corona-Entlastungspaket, die Aussetzung von Hartz-Vier-Sanktionen, die Finanzierung des 9-Euro-Tickets und die Durchsetzung von Russland-Sanktionen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.