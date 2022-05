Bundeskanzler Olaf Scholz (imago / Political-Moments)

Der Gipfel findet Ende des Monats in Brüssel statt. An die Rede des Kanzlers schließt sich im Plenum eine anderthalbstündige Debatte an. Zudem wird über etliche Gesetze abgestimmt, unter anderem über die Durchsetzung von Russland-Sanktionen, das vierte Corona-Entlastungspaket, die Aussetzung von Hartz-Vier-Sanktionen und die Finanzierung des 9-Euro-Tickets.

Mit dem Sonderpreis für Monatsfahrscheine sollen die Bürger angesichts steigender Energiepreise entlastet und zum Umstieg auf Busse und Bahnen animiert werden. Der Vorschlag der Ampel-Koalition sieht vor, dass der Bund unter anderem 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bereitstellt. Der Entwurf bedarf der Zustimmung des Bundesrats. Dieser befasst sich morgen damit. Aus den Ländern hatte es Forderungen nach mehr Geld für den Öffentlichen Personenverkehr gegeben. Das 9-Euro-Ticket soll im Juni, Juli und August gelten.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.