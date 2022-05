Waffen für Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (Olivier Matthys/AP/dpa)

Das kündigte Bundeskanzler Scholz, SPD, nach einem Gespräch mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis am Rande des EU-Gipfels in Brüssel an. Mit Griechenland sei das geplant, was mit Tschechien schon vereinbart sei, sagte Scholz. Tschechien soll 15 Leopard-2-Panzer aus Industriebeständen für die Lieferung von Panzern sowjetischer Bauart in die Ukraine erhalten. Scholz nannte keine Einzelheiten, erklärte aber, dass es auch mit Polen Gespräche über einen sogenannten Ringtausch gebe.

Die griechischen Streitkräfte verfügen über Schützenpanzer des sowjetischen Typs BMP-1. Dafür könnten sie deutsche Schützenpanzer vom Typ Marder erhalten.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.