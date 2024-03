Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.r.) mit seinen Ministern Robert Habeck (Grüne), Christian Lindner (FDP) und Karl Lauterbach (SPD) bei einem Jubiläumsempfang zum 50-jährigen Bestehen des Seeheimer Kreises, einer eher konservativen Strömung innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Seine in früheren Jahren so zerstrittene SPD habe gezeigt, was das bringe, sagte Scholz am Abend auf einer Parteiveranstaltung in Berlin. Heute trage die SPD geschlossen die Regierungsarbeit mit. Das habe den Erfolg der Partei ausgemacht und das sei auch sein Wunsch für die Zusammenarbeit in der Koalition.

Vizekanzler Habeck von den Grünen und FDP-Chef Lindner hoben die Erfolge und Gemeinsamkeiten der Koalition hervor. Dass beide an der SPD-Veranstaltung teilnahmen, galt als Signal für die erwünschte bessere Zusammenarbeit.

In der Koalition hatte es seit der Regierungsübernahme immer wieder offenen Streit gegeben. Umfragen zufolge würden die drei Parteien bei einer Bundestagswahl keine regierungsfähige Mehrheit mehr erreichen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.