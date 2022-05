Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance/dpa/Reuters/Pool)

Die Rede werde am Abend ausgestrahlt, teilte eine Regierungssprecherin mit. Es gehe um das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa am 8. Mai 1945, also am Sonntag vor 77 Jahren, und um den Krieg in der Ukraine.

Die Sprecherin sagte weiter, mit der Ukraine und Russland stünden zwei Länder, die im Zweiten Weltkrieg Opfer deutscher Aggression geworden seien, jetzt miteinander im Krieg. Das sei ein bedeutender und auch ein sehr bedrückender Moment.

Scholz hatte sich bereits zu Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar in einer Fernsehansprache geäußert.

Weiterführende Informationen

