NRW-Wahlnachlese

Der SPD-Politiker sagte dem Fernsehsender RTL, es werde nach Optionen für eine Regierungsbildung geschaut. Die Parteien, die in Berlin die Regierung stellten, hätten auch im Landtag in Düsseldorf eine Mehrheit. Vielleicht ergebe sich daraus etwas, so Scholz weiter. Zunächst liege der Auftrag für Koalitionsgespräche aber beim Wahlgewinner und derzeitigem Ministerpräsidenten Wüst von der CDU.

Wüst unterstrich seinen Anspruch auf die Bildung einer neuen Landesregierung. Die CDU liege neun Prozentpunkte vor der SPD, sagte Wüst. Er ließ offen, mit welchem Koalitionspartner er künftig gemeinsam regieren will.

Die Grünen betonten, sie hätten ihr Ziel erreicht, dass eine Regierungsbildung ohne sie nicht möglich sei. Die Grünen-Landesvorsitzende Neubaur sagte, man werde alle Gesprächsangebote annehmen, die von demokratischen Parteien unterbreitet würden. Mit dem Wahlergebnis gebe es keine Automatismen.

Die bisherige schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen verfügt nicht mehr über eine Mehrheit.

