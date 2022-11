Scholz beim SPD-Landesparteitag Baden-Württemberg (Silas Stein / dpa )

Scholz warf den Unionsparteien vor, in der Sozialpolitik abgehoben zu agieren. Es habe die SPD nicht gewundert, dass sich die Union an der Entscheidung für einen höheren Mindestlohn nicht beteiligt habe, sagte Scholz beim Parteitag des baden-württembergischen Landesverbandes in Friedrichshafen.

Dass die Union es bei der Abstimmung im Bundestag nicht einmal fertig gebracht habe, "ein ganz klein wenig die Hand zu heben" und zuzustimmen, das sei "abgehoben" und "hochnäsig", ergänzte der Bundeskanzler.

Esken spricht von "Fake News und "abgründigem Menschenbild" bei Union

Im Streit um das Bürgergeld warf die SPD-Vorsitzende Esken der Union erneut Desinformation vor. Wenn behauptet werde, bei einer Erhöhung der Regelsätze lohne sich Arbeit nicht mehr, sei das "Fake News", sagte Esken beim SPD-Landesparteitag in Friedrichshafen. Diese Argumentation sei schäbig, weil sie arme Menschen gegen die ärmsten ausspiele. Die Unterstellung von CDU und CSU, Menschen in Grundsicherung seien ohne Zwang und ohne Sanktionen nicht zu Arbeit und Selbstbestimmung zu motivieren, zeige ein "abgründiges Menschenbild", ergänzte Esken.

Kritik an Esken aus der CDU

Der CDU-Sozialflügel hingegen warf Esken eine Eskalation des Streits um das Bürgergeld vor. Der Vize-Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels CDA, Bäumler, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Esken torpediere mit ihren Aussagen einen Kompromiss. Wer wie die SPD-Vorsitzende einem Verhandlungspartner ein abgründiges Menschenbild bescheinige, wolle keinen Erfolg in der Sache.

Merz fordert Zugeständnisse von Ampel-Koalition beim Bürgergeld

Der CDU-Vorsitzende Merz forderte die Ampel-Koalition zu Zugeständnissen beim geplanten Bürgergeld auf. Merz sagte auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda, es gelte Anreize zu setzen, damit Erwerbslosen möglichst schnell wieder der Weg in den Arbeitsmarkt geebnet werde. In der Sicherheitspolitik warf Merz der Bundesregierung vor, das vereinbarte Sondervermögen für die Bundeswehr nicht vollständig zu nutzen. Die Union werde sich verstärkt dafür einsetzen, dass zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Verteidigungsetat fließen. Bundestagsfraktions-Vize Spahn attestierte der Ampel-Koalition Unentschlossenheit bei den Energie-Hilfen für Unternehmen und Verbraucher. Während es draußen bereits kalt werde und die Menschen heizten, wüssten sie wegen ständiger Verschiebungen immer noch nicht, was kommen werde.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.