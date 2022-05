Ukraine-Krieg

Scholz hält morgen TV-Ansprache

Bundeskanzler Scholz will sich morgen in einer Fernsehansprache an die Bürger wenden. Die Rede werde am Abend ausgestrahlt, teilte eine Regierungssprecherin mit. Es gehe um das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa am 8. Mai 1945, also am Sonntag vor 77 Jahren, und um den Krieg in der Ukraine.

07.05.2022